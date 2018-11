Baby gang semina il panico al Lubiana e danneggia le auto in via Malaspina: denunciato un 14enne

Si sono ritrovati nel quartiere Lubiana e senza un motivo apparente hanno iniziato a danneggiare le auto parcheggiate e i cartelli stradali. Ieri pomeriggio un gruppo di circa 40 ragazzini, tra i quali diversi minorenni, ha seminato il panico in quartiere, fino all'arrivo dei poliziotti delle Volanti. Alcuni ragazzi, in particolare, hanno danneggiato lo specchietto di un furgone parcheggiato in via Malaspina ma sono stati visti da un passante, che in quel momento stava parcheggiando la propria auto. Mentre il gruppo si spostava verso il parco di fronte alla scuola Newton il testimone ha chiamato i poliziotti, che sono giunti in pochi minuti sul posto. I ragazzi si erano già dileguati mentre un 14enne si era nascosto nei pressi di una pianta vicino alla biblioteca Pavese. Gli agenti lo hanno scovato: il giovane ha detto di non essere responsabile del danneggiamento ed ha fornito false generalità. Il testimone invece lo ha riconosciuto come autore del vandalismo. Per il 14enne, che è stato riaffidato alla madre, una denuncia per false generalità e una per danneggiamento aggravato.