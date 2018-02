Baby gang rapina un negozio di vestiti in via Mazzini, 20enne aggredisce l'addetto alla sicurezza: arrestato

Sono entrati in gruppo all'interno di un negozio di abbigliamento del centro storico: alcuni di loro si sono aggirati per qualche minuto tra gli scaffali e poi hanno preso alcuni vestiti e li hanno messi all'interno degli zainetti. Due ragazzi molto giovani sono stati visti dal personale di vigilanza, che ha fermato i giovani, ai quali ha chiesto di mostrare il contenuto delle borse. Mentre l'addetto si accingeva a guardare dentro allo zaino di uno dei due l'altro lo ha strappato di mano al vigilantes, consentendo all'amico di scappare con lo zainetto, all'interno del quale c'erano capi di abbigliamento rubati. L'addetto alla vigilanza, a quel punto, ha cercato di inseguire il giovane ladro ma è stato bloccato dal complice. Il secondo giovane però è stato poi bloccato da due persone, il vigilantes e un altro dipendente del negozio. All'arrivo dei poliziotti il giovane 20enne è stato arrestato per rapina aggravata in concorso mentre l'amico non è stato ancora identificato.