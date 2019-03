Bagarini al Tardini per Italia-Liechtenstein: tre giovani vendevano biglietti a prezzo quintuplicato

Stavano cercando di vendere i biglietti per la partita di ieri sera al Tardini tra Italia e Liechtenstein ad un prezzo cinque volte più alto di quello di vendita. Tre bagarini, tutti pregiudicati di origine campana, sono stati fermati e multati dalla Guardia di Finanza di Parma che ieri stava effettuando controlli finalizzati proprio al contrasto del fenomeno del bagarinaggio. I biglietti per la partita erano finiti da tempo: con largo anticipo era stato annunciato il sold out. I finanzieri hanno notato tre persone che apparentemente davano l'impressione di non conoscersi ma in realtà mentre uno di loro faceva da palo, il secondo cercava i clienti mentre il terzo consegnava i biglietti e incassava i soldi. Il prezzo era cinque volte superiore a quello di vendita. Per loro, tutti pregiudicati, una maxi sanzione amministrativa che può arrivare anche fino a 10 mial euro. I biglietti contestati sono stati sequestrati.