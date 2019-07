Balotelli, il tuffo costa caro: quante ipotesi di reato

Le ipotesi di reato sono tante. Tra le tante c'è pure l'istigazione a delinquere, oltre che all'esercizio di gioco d'azzardo. Ci sarebbe anche la violazione del Testo Unico dell'Ambiente, l'abbandono di riufiuti pericolosi (liquidi motore, carburante) e il getto pericoloso di cose in mare. Insomma, il tuffo costato a Mario Balotelli 2000 euro potrebbe presentare un conto ancora più salato. La lista dei reati di cui potrebbe dover rispondere - che a Napoli, nel mare di Mergellina, è stato protagonista dell'ultima bravata in ordine di tempo - è bella lunga.

E l'ultima sciocchezza, quella che di fatto, potrebbe fargli saltare il trasferimento al Parma, non è passata inosservata. La Polizia Municipale ha consegnato alla Procura di Napoli una relazione dettagliata di quella che sicuramente voleva essere solo una bravata ma che può costare a Mario l'estate. La trattativa con i crociati era già difficile per le esose richieste del suo agente Mino Raiola, adesso diventa quasi impossibile perché il Parma tutto, da D'Aversa al presidente Pizzarotti, vorrebbe avere a che fare con gente che non abbia la testa calda e non metta a repentaglio gli equilibri che si stabiliranno nello spogliatoio crociato, dove diventa fondamentale - per il tecnico - avere prima di tutto la testa sulle spalle e non essere fonte di preoccupazione.

Tradotto: l'opposto di Balotelli. Così si spiega, in effetti, la scelta di puntare tutto su Roberto Inglese, malgrado abbia un costo elevato come cartellino e sul quale c'è tantissima concorrenza da battere. D'Aversa continua da lontano, come un abile regista, a tessere la tela, sono giornalieri i contatti telefonici tra tecnico e attaccante. Che, di contro, avrebbe dato già la sua disponibilità a trasferirsi in crociato.