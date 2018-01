Due bambini del Maria Luigia contagiati dalla scabbia

Due nuovi casi di scabbia nelle scuole di Parma. Questa volta i due alunni contagiati, che frequentano le elementari, sono del Maria Luigia. Nei giorni scorsi i genitori dei ragazzi hanno ricevuto una lettera, datata 11 gennaio, da parte dell'Ausl e firmato dal responsabile dell'Unità operativa di Pediatria di comunità, che segnalava la presenza e la certificazione di due casi di bambini che frequentano la scuola. I genitori che hanno dei sospetti rispetto al possibile contagio, sono invitati, poi, a presentarsi all'Ausl con i propri figli. Per i due ragazzi è stata decisa l'assenza dalle lezioni scolastiche fino alla fine del trattamento; potranno rientrare solo con un certificato medico. Tra i genitori sale la preoccupazione per le condizioni di possibile contagio all'interno dell'istituto scolastico. La malattia non è per niente rara e negli anni scorsi si sono verificati decine di casi di scabbia.