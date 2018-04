Bimbo morto al Maggiore: l'autopsia esclude malformazioni o gravi patologie

Non si conoscono ancora le cause della morte del bimbo di 18 mesi, deceduto al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma nel pomeriggio di mercoledì 4 aprile. Anche dopo l'autopsia effettuata dal medico legale Donatella Fedeli non ci sono certezze. Gli esami fatti sul corpicino del piccolo infatti non hanno evidenziato gravi malformazioni o patologie: è stato possibile anche escludere che la morte del bambino sia stata causata da un rigurgito. A questo punto sarà necessario effettuare altri esami, soprattutto quelli tossicologici, per capire cosa il bambino possa aver ingerito. Per i risultati però ci vorranno una decina di giorni. Nel frattempo, mentre la Pm Paola Dal Monte ha aperto un fascicolo ma senza indagati la polizia potrebbe risentire i genitori, un 36enne e un 38enne: il padre si trovava in casa. La madre, appena tornata, si è accorta che il bambino faceva fatica a respirare: secondo il loro racconto nei giorni precedenti il bambino non aveva avuto problemi, solo qualche linea di febbre che non poteva far certo pensare a quello che sarebbe poi successo. Per sapere qualcosa di più certo su questa tragedia, che ha coinvolto un bambino di un anno e mezzo e la sua famiglia, quindi, dovremo aspettare più di una settimana.