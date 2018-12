Bancarotta fraudolenta: imprenditore parmigiano 68enne in manette

L'imprenditore parmigiano Rodolfo Marusi Guareschi è stato nuovamente arrestato per bancarotta fraudolenta e ora dovrà scontare una pena di sei anni agli arresti domiciliari nella sua abitazione di Sant'Ilario d'Enza, nel reggiano. Il 68enne, originario della nostra città, era già stato arrestato nel 2016 con l'accusa di bancarotta fraudolenta, reato commesso nel 2002 in provincia di Cagliari. La Corte d’Appello di Bologna ha rideterminato la pena complessiva: dovrà scontare 5 mesi, 11 anni e 4 giorni ai domiciliari. In passato era noto per aver fondato la 'Repubblica della Terra', un organismo internazionale che emetteva anche una moneta e aveva una Costituzione.