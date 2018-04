Passamontagna e coltelli alla gola, banda assalta un gruppo di 15enni: "Dateci tutti i soldi e state zitti"

E' durato pochissimi minuti l'agguato che è stato messo a segno da alcune persone, non ancora identificate, ai danno di un gruppetto di ragazzi, di 15 e 16 anni, che si erano ritrovati alla 'Ponzella' a Soragna, un ponte vicino al cimitero, spesso luogo di ritrovo di giovani e giovanissimi del paese, per festeggiare un compleanno. I minorenni hanno vissuto momenti di terrore: erano circa le 22.30 infatti quando le persone incappucciate sono scese dall'auto ed hanno puntato il coltello alla gola di uno di loro, chiedendo la consegna di tutti i soldi. I ragazzi, immobilizzati dalla paura, hanno obbedito ai rapinatori, che avevano anche una chiave inglese. Magro il bottino: circa 40 euro ma tanta la paura. Il gruppetto, dopo essersi allontanato seguendo le istruzioni dei rapinatori, sono giunti in piazza Garibaldi e hanno avvertito i carabinieri, che stanno portando avanti le indagini per cercare di identificare i responsabili della rapina.