Banda assalta un bar di via Milano: bottino di 15 mila euro

Hanno tagliato le inferriate, hanno forzato la tapparella e sono entrati all'interno dell'edificlo. Nella notte appena trascorsa, tra il 28 ed il 29 aprile, una banda di ladri ha assaltato il bar 'Malt & Co' di via Milano e sono riusciti a rubare circa 15 mila euro, tra 'Gratta e Vinci', sigarette e denaro presente nel fondo cassa. Sul posto sono arrivate le Volanti della polizia che hanno effettuato un sopralluogo: le indagini per cercare di identificare gli autori del colpo sono in corso. Gli investigatori sono alla ricerca di dettagli e particolari utili per ricostruire l'esatta dinamica del furto: l'assalto è avvenuto alle 4.45.