Banda delle scuole in azione: al Giordani di via Abruzzi due colpi in 24 ore

Le immagini delle telecamere di videosorveglianza forse potranno dare un volta ai componenti della banda delle scuole che, per due notti consecutive, si sono introdotti all'interno della succursale del Distaccamento dell'Istituto Giordani in via Abruzzi, 1 per compiere vandalismi e furti. Durante la prima 'spedizione' i malviventi sono entrati all'interno della struttura scolastica dopo aver forzato la porta d'ingresso, mentre la notte successiva sono entrati da quella stessa porta, che avevano danneggiato poche ore prima. In entrambi i casi i ladri hanno scassinato i distributori automatici di cibo e bevande e si sono portati via le monete. Sul posto ieri mattina sono arrivati i poliziotti delle Volanti della Questura di Parma che hanno raccolto le testimonianze dei dirigenti scolastici e chiesto l'acquisizione delle immagini delle telecamere. Da quelle immagini forse sarà possibile risalire agli autori del doppio furto.