Banda di ladri all'assalto delle abitazioni di Montechiarugolo: è caccia alla banda dei furti

Sono arrivati dalla provincia di Reggio Emilia per compiere furti all'interno delle abitazioni tra Monticelli Terme e Montechiarugolo. Una banda composta, secondo le testimonianze, da cinque o sei persone, ha agito nella notte tra venerdì e sabato ed è riuscita a svaligiare due appartamenti in zona, portandosi a casa un bottino di qualche centinaia di euro e un orologio di valore. I ladri, che hanno tentato anche di assaltare il ristorante 'La Fratta', sono stati messi in fuga dal proprietario che li ha sentito ed ha chiamato subito i carabinieri. I militari, che sono giunti sul posto con tre pattuglie, una di Monticelli e le altre due del Radiomobile di Parma. La banda è stata costretta alla fuga a piedi: sul posto sono rimaste due auto, una Suzuki Vitra e una Citroen: i veicoli erano stato rubati nei giorni scorsi a Marzabotto e a Bologna proprio allo scopo di usarle per effettuare furti in casa. All'interno i carabinieri hanno trovato alcuni personal computer ed altri oggetti rubati, oltre che alcuni oggetti da scasso. Le indagini per individuare i ladri sono in corso.