"Quando saremo in pensione faranno un film su di noi": le intercettazioni dei banditi tra Gomorra e Vallanzasca

"Quando saremo in pensione faranno un film su di noi", "Questo è Giovanni l'immortale, l'immortale di Gomorra". Ecco le intercettazioni dei banditi che, secondo gli inquirenti, appartenevano ad un'organizzazione criminale che si sarebbe resa responsabile della spettacolare rapina alla filiale della Banca Monte Parma di via Venezia il 31 ottobre e che avrebbe costruito un tunnel lungo la rete fognaria della città, lungo undici metri, per rapinare la Bper. I banditi parlavano tra di loro facendo riferimenti a serie televisive e film noti come 'Gomorra' e 'Angeli del Male', la serie Tv dedicata a Renato Vallanzasca. Uno di loro, che avrebbe dovuto sposarsi a breve, aveva anche promesso si regalare una bottiglia di Champagne ad ognuno.

SCAVANO UN TUNNEL PER RAPINARE LA BPER DI VIA CAVOUR, 10 ARRESTI; SGOMINATA LA BANDA CHE ASSALTO' BANCA MONTE