Banditi assaltano due ville a Sala Baganza mentre i proprietari dormono: rubati oro e gioielli

Sono entrati all'interno di due ville a Castellaro di Sala Baganza ed hanno avuto il tempo di razziare tutto quello che hanno trovato. Dopo aver forzato le serrature delle porte sono entrati all'interno degli edifici, hanno 'visitato' tutte le stanze tranne le camere da letto e poi sono fuggiti indisturbati. Blitz qualche sera fa da parte di una banda di ladri di appartamento che, viste le modalità di azione, potrebbero essere esperti in questo tipo di furti. Il colpo, secondo la ricostruzione dei carabinieri che sono giunti sul posto su segnalazione dei proprietari, sarebbe stato effettuato verso le 2.30 della notte, quando tutti dormivano. Gli inquilini infatti non si sono accorti di nulla fino alle 3.30. La banda ha colpito probabilmente le due ville: i ladri sono riusciti a rubare oro, gioielli e denaro in contanti. I militari di Sala Baganza stanno effettuando le indagini per cercare di identificare i responsabili dei furti.