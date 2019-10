Banditi assaltano il Peter Pan, spaccano la vetrina: rubano 2 mila euro e le bottiglie di Champagne

Un assalto in piena regola, messo in atto da due malviventi poco dopo l'orario di chiusura, nella centralissima via Farini a Parma. Due banditi, nella notte tra martedì e mercoledì, hanno preso di mira il notissimo locale Peter Pan, che si trova all'incrocio tra via Farini e lo Stradone. Martedì sera gli ultimi clienti se ne erano andati poco dopo l'una. Circa un'ora dopo, secondo quanto ricostruito dai poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Parma, che si sono recati sul posto per un sopralluogo, due banditi hanno infranto la vetrina, quella che si trova su via Farini, e sono entrati. Uno di loro ha preso tutto l'incasso della giornata, oltre ad alcune bottiglie pregiate di Champagne e di liquore. Il bottino è di circa 2 mila euro: per il proprietario ci sarà da pagare anche il conto per la sistemazione della vetrata. Le indagini sono in corso: sono state acquisite le immagini delle telecamere per cercare di ricostruire nel dettaglio l'episodio ed identificare i malviventi.