Banditi assaltano la torneria Cosmi e abbattono un cancello e un muro: bottino di migliaia di euro

Hanno abbattuto ed un muro per entrare all'interno dell'azienda e portarsi via migliaia di euro di materiali metallici. Colpo nella notte tra il 7 e l'8 settembre allo Spip, in via Nobel all'interno della torneria Cosmi. Secondo le prime informazioni una banda di ladri avrebbe assaltato la ditta, dopo aver abbattuto un cancello ed un muro, forse a colpi di mazza ferrata. Il primo ostacolo, per i banditi, era il cancello del capannone vicino: una struttura di metallo che è stata completamente divelta. Il secondo ostacolo era il muro: anch'esso abbattuto, anche se solo in parte. Una volta dentro i ladri hanno rubato alcuni bidoni con all'interno dei materiali metallici: il bottino è stato stimato in diverse migliaia di euro. Sul posto i poliziotti hanno effettuato un sopralluogo: le indagini sono in corso per identificare i responsabili.