Banditi assaltano una villa a Moletolo: rubati orologi e gioielli per migliaia di euro

Sono entrati come dei veri professionisti all'interno di una villetta a Moletolo, hanno disattivato il sistema d'allarme installato dai proprietari, colpendo direttamente la centralina e rendendola inutilizzabile, sono riusciti a non far intervenire i cani, senza esercitare violenza fisica su di loro, e ad introdursi al'interno dell'abitazione. Una banda di ladri è riuscita a svaligiare una casa in pieno giorno, mentre i proprietari si trovavano fuori. Dopo essere entrati attraverso la porta vetrata, che è stata presa a mazzate, sono riusciti a rubare alcuni orologi e alcuni gioielli di scarso valore. Hanno portato via anche la cassaforte, che non era fissata al muro: fortunatamente per i proprietari era vuota.