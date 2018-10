Banditi in azione nella notte a Lesignano: colpiti cinque negozi

Cinque negozi, tutti a Lesignano dè Bagni e tutti nella stessa via, sono stati colpiti nella notte tra l'11 ed il 12 ottobre da una banda di malviventi che, dopo aver forzato le porte d'ingresso, si sono introdotti all'interno degli edifici ed hanno rubato alcuni portamonete. L'azione dei ladri è stata rapida: in pochi minuti sono riusciti a forzare le strutture, tutte in alluminio, e ad entrare all'interno: la quantità di denaro sottratta in ogni negozio è relativamente bassa. I negozi colpiti sono una cartolibreria, un negozio di parrucchiere, un negozio di alimentari, una gelateria e una caffetteria, tutte nella stessa via. Nessuno degli esercizi commerciali aveva un sistema di videosorveglianza: alcuni negoziati sono invece assicurati. Sul posto sono arrivati i carabinieri di Langhirano, che dopo aver effettuato i sopralluoghi nei negozi 'visitati' dai ladri, hanno avviato le indagini per identificare i responsabili.