Banditi incappucciati assaltano la filiale di Intesa San Paolo: bottino di 10 mila euro

Assalto notturno di alcuni banditi incappucciati all'interno della filiale di Intesa Sanpaolo. Paura, nella notte tra il 30 settembre ed il 1 ottobre a San Polo di Torrile, nella centralissima via Asolana. Erano da poco passate le 3.30 quando i malviventi hanno messo in atto il loro piano. In un primo momento hanno cercato di sfondare la vetrata con un tondino di ferro, poi hanno forzato la porta d'ingresso con due piedi di porco. I banditi si sono diretti subito verso la roller cash: dopo aver letteralmente sradicato la cassa sono scappati, prima dell'arrivo della vigilanza privata e dei carabinieri di Colorno. I militari, giunti sul posto, hanno effettuato un sopralluogo: le indagini sono in corso per identificare i responsabili. Sono state acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza.