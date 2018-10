Banditi scatenati in via Buffolara: tagliano la cassaforte e si portano via migliaia di euro

Hanno agito quando i proprietari erano fuori città, anzi probabilmente hanno aspettato che gli occupanti di quell'abitazione se ne andassero per qualche giorno per colpire con sicurezza. I banditi che hanno svaligiato, stanotte, una casa di via Buffolara, probabilmente conoscevano bene l'edificio. Dopo essersi introdotti all'interno passando per una finestra sono andati dritti alla cassaforte e l'hanno tagliata, utilizzando un flessibile. In pochi minuti sono riusciti a finire il 'lavoro' e ad andarsene con un bottino di qualche migliaia di euro, tra denaro in contanti e gioielli, ancora da quantificare con esattezza. Sul posto, nella mattinata di oggi 4 ottobre, si sono recati gli uomini della polizia Scientifica per un sopralluogo: gli agenti sono a caccia di qualche indizio o impronta utili per arrivare all'identificazione dei banditi, che sono riusciti a scappare indisturbati con il bottino.