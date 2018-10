Bar e locali al setaccio: scattano i controlli della polizia sui clienti pericolosi

Continuano i controlli della polizia nei vari quartieri della città, per prevenire i reati ed aumentare la sicurezza. Nella mattinata di ieri la polizia di Stato ha effettuato numerosi controlli all'interno di alcuni bar della città di Parma, allo scopo di verificare l'eventuale presenza, all'interno degli esercizi pubblici, di persone pregiudicate, con precedenti penali alle spalle, pericolose per il territorio. Le Volanti della polizia si sono mosse in alcune zone della città, da piazzale Lubiana alla zona dell'Oltretorrente, fino al Montanara. I poliziotti sono entrati nei bar e hanno identificato gli avventori, alcuni dei quali erano stranieri. In particolare sono state identificate 62 persone, di cui 12 con precedenti di polizia. Nell'ambito dei controlli sono state comminate alcune sanzioni amministrative.

Sono stati controllati anche 11 veicoli, uno è stato sequestrato. Si tratta di una Mini Cooper, parcheggiata in una delle laterali di via Sidoli in modo non visibile, che aveva una targa di prova tedesca scaduta: entro un mese dalla scadenza il proprietario avrebbe dovuto immatricolare nuovamente l'auto in Italia. I poliziotti, che hanno la possibilità di leggere le targhe con il sistema Mercurio e di controllare se ci sono anomalie in tempo reale, hanno sequestrato il mezzo: il proprietario è ancora ignoto.