Baraye choc: "Mi negano la casa perché sono extracomunitario"

Brutta disavventura per Yves Baraye. Il giocatore, beniamino della folla gialloblù, è incappato in uno spiacevole episodio. L'attaccante, contattato telefonicamente da ParmaToday.it, avrebbe dato mandato a un amico di trovargli un'abitazione. Baraye, di proprietà del Parma, ha trascorso gli ultimi sei mesi a Padova, in Serie B, dove ha provato a salvare la squadra veneta senza però riuscirci. Tornerà in crociato, verosimilmente partirà per il ritiro di Prato allo Stelvio ma difficilmente rimarrà al Parma.

Dove conferma però la residenza. "Voglio comprare una casa a Parma, sì - ci ha spiegato -". Il giocatore l'avrebbe individuato in Oltretorrente e avrebbe affidato le pratiche a un intermediario. Ma la trattativa con il proprietario non sarebbe neanche iniziata. Nonostante le garanzie economiche e con tutta la documentazione pronta per l'iter, la trattativa non è partita. Il perché? Per via del suo essere extracomunitario. "Adesso sto cercando un'altra casa - dice Baraye - Nel 2019 ancora viviamo certe situazioni".