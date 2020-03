Coronavirus, il coraggio di Barbara Lori: "Sto bene, presto tornerò con più energie di prima"

Barbara Lori, assessora regionale con deleghe alla Montagna, Aree Interne, Programmazione Territoriale e Pari Opportunità della Regione Emilia-Romagna che è stata contagiata dal coronavirus assicura i cittadini delle sue condizioni di salute, approfittando della situazione per ringraziare il personale medico: "Voglio rivolgere un sentito ringraziamento al personale medico e sanitario che sta fronteggiando questa situazione emergenziale con una professionalità che non ha eguali".

"Sto bene e sto lavorando da casa, appena superato il periodo che precauzionalmente trascorrerò a casa tornerò al mio lavoro con tutta l’energia di prima. Pur convalescente ho mantenuto un contatto quotidiano con il Presidente Bonaccini, con l'Assessore Donini e con i colleghi di Giunta che ringrazio per il grande lavoro di questi giorni. Così come voglio rivolgere un sentito ringraziamento al personale medico e sanitario che sta fronteggiando questa situazione emergenziale con una professionalità che non ha eguali. Un augurio di pronta guarigione a tutti i malati, che possano tornare presto alla loro quotidianità con le loro famiglie. Siamo forti e pronti"

