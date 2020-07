Paura a Bardi, si ribalta con il trattore mentre lavora: 75enne al Maggiore

Paura a Bardi nella serata di martedì 7 luglio per un agricoltore di 75 anni che si è ribaltato con il suo trattore, mentre stava lavorando all'interno di un campo. L'episodio è avvenuto verso le ore 20.30, fortunatamente l'uomo non è rimasto incastrato sotto la pesante macchina agricola: è stato lo stesso anziano a dare l'allarme al 118.

Sul posto sono stati inviati dalla Centrale Operativa di Parma l’ambulanza di Varsi, l’automedica, l’elicottero abilitato al volo notturno decollato da Bologna, i Vigili del Fuoco e il Soccorso Alpino e Speleologico Stazione Monte Orsaro. I primi ad arrivare sul posto sono stati i vigili del Fuoco che con il loro mezzo fuoristrada sono riusciti ad avvicinarsi al luogo dell’evento e hanno immediatamente provveduto a togliere l’agricoltore dalle vicinanze del trattore in quanto era molto pericoloso per via dell’instabilità del mezzo agricolo.

Una volta allontanato è stato posizionato sulla barella spinale e valutato dal medico, trasportato a braccia fino al fuoristrada dei Vigili del Fuoco che lo ha caricato e trasportarlo fino all’ambulanza. Il 75enne è stato poi preso in carico dal personale dell’elicottero di Bologna che nel frattempo era atterrato nella piazzola dedicata. Rivalutato dal medico dell’elicottero il paziente è stato poi trasportato all’ospedale Maggiore di Parma.