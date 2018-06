Bardi: i ladri svaligiano 4 case mentre i proprietari sono in chiesa per la Comunione

Hanno trascorso la mattinata di domenica ed il primo pomeriggio fuori dalle proprie abitazioni per festeggiare i ragazzi che hanno ricevuto il Sacramento della Prima Comunione: quando sono tornati si sono ritrovati con la casa sottosopra ed i segni del passaggio dei ladri. Quattro famiglie di Bardi, al ritorno dai festeggiamenti, sono rimasti scioccati dalle condizioni in cui erano le loro abitazioni: i malviventi hanno approfittato delle ore di assenza per agire indisturbati. Dopo aver divelto porte e finestre sono entrati ed hanno razziato il più possibile: un blitz che ha portato al furto di diversi computer, di tablet, I ladri non sono invece riusciti a rimuovere un armadio blindato, presente all'interno di una casa. La conta dei danni deve ancora essere fatta: sul posto sono arrivati i carabinieri di Bardi che stanno portando avanti le indagini.