Bardi, scoppia la caldaia: 49enne ustionato in volto

Fortunatamente non è in pericolo di vita, il 49enne che da Bardi è stGo trasportato d'urgenza in elisoccorso all'ospedale Maggiore di Parma, a causa di ustioni sul viso e in varie parti del corpo, dopo lo scoppio della caldaia. L'esplosione ha provocato una fiammata che lo ha colto in pieno viso. All'origine un guasto tecnico, che stava per costare caro al padrone di casa, poco prima della cena.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.