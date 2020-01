Barista aggredito da un ubriaco davanti al bar: ricoverato in ospedale

Il titolare del bar Ronchei di Traversetolo è stato aggredito l'altra notte davanti al suo locale da un cliente ubriaco. Giuseppe Guarnieri, detto 'Il Pepo' è stato infatti colpito da un uomo che, dopo aver esagerato con le bevande alcoliche, ha assunto toni minacciosi. Dalle minacce si è passati subito dopo all'aggressione fisica. Il referto medico parla di una costola rotta ed altre lesioni in varie parti del corpo. Sul posto sono arrivati i carabinieri di Traversetolo che hanno ascoltato la testimonianza del barista: le indagini per identificare il responsabile sono in corso.