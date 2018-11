Fa battute volgari a bambine tra i 9 e i 12 anni: 70enne condannato

Aveva avvicinato diverse bambine tra i 9 e i 12 anni nell'estate del 2016 e non si era limitato a guardarle ma aveva fatto diverse battute volgari nei loro confronti. Un 70enne, già indagato in passato per vicende analoghe, è stato condannato a sei mesi per il reato di molestie. Nel corso di quei mesi di due anni fa infatti aveva avvicinato alcune ragazzine ed aveva fatto apprezzamenti di dubbio gusto e con risvolti sessuali. Il giudice ha deciso di derubricare il reato da adescamento di minorenni a molestie.