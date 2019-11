Bazzano, motociclista cade e si ferisce: ambulanza trainata da un trattore per uscire dal fango

Stava facendo un'escursione con la moto da enduro quando, per cause in corso di accertamento, è caduto dal mezzo che stava conducendo. Un motocicilista di 45 anni, residente in provincia di Treviso, è stato protagonista di un grave episodio a Bazzano, nel comune di Neviano degli Arduini nel primo pomeriggio di oggi, domenica 3 novembre. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, l'Assistenza Pubblica di Traversetolo e i tecnici del Soccorso Alpino.

In seguito alla caduta l'uomo si è procurato un forte dolore ad un ginocchio e gli amici, vedendo il compagno impossibilitato a proseguire, hanno avvertito telefonicamente il 118. Una volta imbarellato è stato affidato all'ambulanza che però, a causa delle forti precipitazioni in zona, è rimasta bloccata nel fango. Un trattore ha trainato l'ambulanza fuori dal tratto sterrato. Il ferito ha poi rifiutato il ricovero in ospedale.