Bellitalia: domani puntata su Parma Capitale della Cultura 

Bellitalia, rubrica del Tgr dedicata ai beni culturali, farà tappa a Parma. Domani, sabato 10 marzo alle ore 11 il paesaggio scelto sarà quello della nostra città Capitale della Cultura 2020. La puntata proporrà come di consueto un viaggio a tappe attraverso le varie regioni italiane, mettendo in evidenza non solo i tesori artistici e monumentali più celebrati, ma anche e soprattutto quelli meno noti, così da fornire un quadro a tutto tondo dedicato anche e soprattutto alle persone che vogliono informarsi sull'arte, la cultura e il paesaggio d'Italia. Parma torna di nuovo sugli schermi Rai con questa bella vittoria e soprattutto con la sua atmosfera unica. Appuntamento a domani ore 11 su RAI3 oppure http://www.rpiazzaai.it/dl/RaiTV/programmi/