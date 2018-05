Bicincittà 2018: domenica 13 maggio Parma si riempirà di “due ruote”

Domenica 13 maggio 2018 torna a Parma Bicincittà Uisp, pronta come ogni anno a coinvolgere tutta l’Italia sulle due ruote, per chiedere sostenibilità ambientale e strade sicure.

Domenica prossima, infatti, anche Parma ospiterà come di consueto Bicincittà, arrivata quest’anno alla sua 32^ edizione.

In sella alle due ruote saliranno oltre 35.000 persone di tutte le età, dai bambini agli adulti, agli Over 60, uomini e donne, famiglie e gruppi di amici, che pedaleranno in contemporanea in 110 città italiane.

“Anche quest’anno Uisp Parma ospita Bicincittà, una delle manifestazioni nazionali Uisp più rappresentative – dice il Responsabile S.d.A. Ciclismo e Vicepresidente di UISP Parma Giovanni Dall’Ovo – I principi che vogliamo promuovere con Bicincittà sono la valorizzazione e la riscoperta dell’aria pulita e la richiesta di strade più sicure, esigenze che si incrociano con le urgenze e le tematiche sociali individuate in ogni singolo territorio dove si svolge la manifestazione. Con l’aumento delle persone che utilizzano la bicicletta, anche Uisp Parma vuole contribuire a promuovere l’utilizzo delle due ruote. Il nostro obiettivo è quello di mettere al centro delle politiche urbane questo strumento, dal punto di vista della sicurezza di chi pratica questa attività, e nello stesso tempo di lanciare un messaggio culturale da diffondere a tutti i cittadini, non solo ai ciclisti.”

Che cos’è Bicincittà?

È una pedalata aperta a tutti, non competitiva, che si svolge su percorsi urbani e nei parchi.

Programma della manifestazione:

Il ritrovo è previsto alle ore 9.30 di domenica 13 maggio al Parco Ducale (davanti al Palazzo Ducale), da dove alle ore 10.00 partirà la grande pedalata popolare di circa 10 chilometri attraverso i luoghi più rappresentativi del centro storico di Parma, seguendo un itinerario posto in totale sicurezza e adatto a tutti, dai bambini agli adulti.

Le iscrizioni avverranno sul posto al costo di 3 euro adulti senza gadget e di 5 euro con gadget (fino ad esaurimento); gratis per i bambini al di sotto degli 11 anni, (purché accompagnati da un adulto regolarmente iscritto). La nuova maglietta dedicata a Bicincittà 2018 (fino ad esaurimento) è riservata agli adulti che si iscrivono pagando la quota di 5 euro ed ai ragazzi entro gli 11 anni con il pagamento di 3 euro. Al termine della pedalata, grazie al cedolino di iscrizione, si potrà partecipare alla ricca lotteria finale con prodotti alimentari e giocattoli per i bambini. Inoltre, è previsto il ristoro finale per tutti.

Il percorso di Bicincittà Parma 2018:

Partirà da Parco Ducale, e seguirà, nell’ordine: via Pasini, viale Piacenza, strada delle Fonderie, ponte Verdi, viale toschi, viale Bottego, strada Garibaldi, via Pisacane, via Cavour, piazza Garibaldi, strada Repubblica, via Emilia Est, viale San Michele, piazza Risorgimento, via Pelacani, via Rimembranze, viale Rustici, ponte Italia, via Varese, piazzale Marsala, via Maria Luigia, piazzale Rondani, strada Nino Bixio, viale Vittoria, piazzale Santa Croce, strada D’Azeglio, strada Farnese per rientrare in Parco Ducale, per un totale di km 10.

Bicincittà è anche solidarietà per sport: in ogni Comune si sostiene un progetto o un’associazione umanitaria. Bicincittà 2018 continuerà ad operare, assieme a Terre des Hommes, con progetti in Libano.

Domenica 13 maggio tutti i partecipanti potranno raccontare con video e foto la propria esperienza, utilizzando i social network con l’hashtag #Bicincittà. Partecipa anche tu!