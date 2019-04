Bimba di 10 mesi muore nel sonno a Colorno: abitazione sotto sequestro

Una bimba di soli dieci mesi è morta nel sonno nel pomeriggio di ieri, lunedì 15 aprile a Colorno, all'interno di un'abitazione di via De Gasperi. Le cause della morte sono in corso di accertamento da parte delle autorità e delle forze dell'ordine. La bambina, che si chiamava Cristina, sarebbe stata trovata dal padre. Sul corpo della piccola verrà effettuata l'autopsia: ora si trova all'Istituto di Medicina Legale. L'abitazione all'interno della quale è avvenuta la tragedia è stata posta sotto sequestro dall'Autorità Giudiziaria. Le indagini sono a 360 gradi.

