Bimba di 9 anni ustionata dall'acqua bollente: grave al Maggiore

E' rimasta ustionata dall'acqua bollente per la pasta ed ora si trova ricoverata al Centro Grandi Ustionati all'Ospedale Maggiore di Parma in prognosi riservata. Una bambina di soli nove anni è stata coinvolta, ieri domenica 1° settembre, in un grave incidente domestico, avvenuto mentre i genitori stavano preparando il pranzo a Bastiglia, in provincia di Modena. La bambina è stata trasportata con l'elisoccorso a Parma: le sue condizioni di salute sono gravi. I medici non hanno ancora sciolto la prognosi.

