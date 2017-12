Scordano la figlia di 2 anni al Fidenza Village mentre fanno shopping natalizio

E' rimasta sola all'interno del Fidenza Village ma è stata portata in salvo dal personale di vigilanza del centro commerciale e dai carabinieri di Fidenza. In questi giorni di shopping natalizio può accadere anche questo. Ieri, sabato 23 dicembre, giornata piena di acquisti per i regali nataliizi, la mamma e il papà della bambina di due anni, entrambi convinti che la bimba fosse con l'altro, hanno lasciato la piccola di due anni da sola all'interno del centro commerciale. Quando il secondo genitore è arrivato a casa la bambina era già stata accompagnata a casa dai militari che, grazie alle immagini delle telecamere, sono riusciti a capire su quale auto fosse salita la madre. Nel pomeriggio di ieri dopo le ore 17 qualcuno ha visto una bambina di due anni girare da sola ed ha quindi avvertito la vigilanza, che ha preso in custodia la piccola. Dopo le chiamate agli altoparlanti, che sono andate a vuoto, sono stati chiamati i carabinieri che hanno cercato di ricostruire la vicenda. La bimba, di soli due anni, non poteva fornire informazioni utili così sono state visionate le immagini delle telecamere. Le 'indagini' fatte sul momento dai carabinieri hanno permesso di risalire, tramite un'auto, ad una famiglia parmigiana, la famiglia di alcuni parenti dei due genitori, presso i quali stavano alloggiando in questi giorni di festa. La bambina è stata quindi riportata a casa: per lei una brutta disavventura ma un lieto fine. La madre ed il padre si erano recati all'Outlet con due macchine, si sono separati per fare gli acquisti natalizi e si sono dati appuntamento a casa: peccato che la loro bimba di due anni fosse da sola.