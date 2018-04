Bimbo di 16 mesi muore all'Ospedale Maggiore: disposta l'autopsia

Un bambino di soli 16 mesi è morto al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma, nel pomeriggio di mercoledì. La madre è entrata nella stuttura sanitaria con in braccio in piccolo, che si trovava in condizioni critiche e che forse era già deceduto al momento dell'arrivo. In un batter d'occhio infermieri e medici si sono portati dal bambino ed hanno tentato di rianimarlo in ogni modo ma non c'è stato nulla da fare. Il bambino è deceduto. Una tragedia a cui è difficile credere: gli occhi della madre si sono riempiti di lacrime e i medici, che hanno lavorato per circa un'ora per tentare ogni manovra, non sono riusciti a salvarlo. Sono stati gli stessi sanitari a disporre l'autopsia sul corpo del bimbo: gli esperti di Anatomia Patologica dovranno stabilire la causa della morte: è possibile che il bimbo sia arrivato al Maggiore già morto o che sia deceduto nel trasporto in auto al Pronto Soccorso. Anche la Magistratura potrebbe muoversi per approfondire l'episodio.