Bimbo di 8 anni si infilza nel cancello di casa: grave al Maggiore

Tragedia sfiorata tra Parma e Reggio Emilia. L'altra sera un bambino di 8 anni si è infilzato nel cancello della sua abitazione mentre stava giocando nel cortile della sua abitazione a Celle, nei pressi della via Emilia: erano le 20 di giovedì ed il piccolo è stato trasportato d'urgenza con l'elicottero all'Ospedale Maggiore di Parma e subito ricoverato nel reparto di Rianimazione in condizioni molto gravi. La sua situazione sanitaria fortunatamente è migliorata nel corso delle ore ed è stato poi trasferito in Pediatria, sempre al Maggiore. Non è chiara la dinamica dell'incidente: sembra che il bimbo stesse giocando a pallone e che, ad un certo punto, avrebbe cercato di scavalcare la recinzione. Ora è fuori pericolo ma la prognosi è ancora riservata: la grossa ferita all'ascella sinistra preoccupa i medici.