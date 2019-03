Bimbo di 4 anni vaga in via d'Azeglio, la madre l'aveva lasciato ad un'amica per andare a far spesa: 31enne denunciata

Ha lasciato il figlio di 4 anni ad un'amica che lo ha perso di vista ma non ha avvisato la madre della scomparsa del piccolo fino al suo ritorno, un'ora e mezza dopo. Nel frattempo il bimbo era stato accompagnato in Questura dagli agenti che lo avevano preso in consegna, dopo la telefonata di una cittadina.

Paura ieri mattina in Oltretorrente, in via d'Azeglio, per un bambino di 4 anni visto vagare solo nei pressi della fermata dell'autobus. Erano le 11 circa quando il piccolo, che probabilmente ha preso anche un autobus, è stato notato da una donna che ha avvertito i poliziotti. Giunti sul posto gli uomini delle Volanti hanno accompagnato il bambino in Questura.

Verso le 12.20 la madre telefona in Questura e i poliziotti glielo riconsegnano. In quell'ora e mezza il bimbo, che era stato affidato ad un'amica di 31 anni della mamma, era scappato e si era perso. La vicenda si è conclusa positivamente: al termine degli approfondimenti i poliziotti hanno denunciato l'amica per abbandono di minore. La donna 31enne, di origine nigeriana e con precedenti per spaccio, aveva perso il bambino ma non aveva avvertito nessuno, nè la madre nè le forze dell'ordine.