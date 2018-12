Bimbo di 9 anni rischia di soffocare per un patatina: salvato

Un bambino di 9 anni, che si trovava in un bar della città per una festa natalizia insieme ad altri bimbi e ai genitori, ha rischiato di soffocare dopo aver mangiato una patatina poichè un cubetto di ghiaccio si è bloccato nella laringe. Il padre di un altro bimbo presente alla festa non ci ha pensato due volte e ha effettuato la manovra di Heimlich: ha preso il bambino per la schiena e ha fatto pressione sull'addome per comprimere il diaframna. Il piccolo, che era già diventato cianotico, è stato ricoverato in Pediatria dove i medici si sono presi cura di lui, prendendo tutte le precauzioni del caso. Dopo una terapia antibiotica il bambino è stato dimesso: le sue condizioni di salute sono buone.