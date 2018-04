Il bimbo morto a 18 mesi aveva ingerito metadone

C'era del metadone nel sangue del bambino di 18 mesi morto il 4 aprile al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. I risultati dei test tossicologici rivelano una verità choc: il potente analgesico era stato ingerito dal piccolo che nel pomeriggio di quel giorno era stato trasportato in auto dai genitori in ospedale: la madre infatti, dopo essere tornata a casa dal lavoro alle 14, si era accorta che il figlio faceva fatica a respirare. Il metadone, spesso assunto dai tossicodipendenti che seguono un percorso di disintossicazione, può portare all'overdose e anche alla morte. La Pm Paola Dal Monte, che aveva aperto un fascicolo contro ignoti per il reato di morte in conseguenza di un altro reato, sta lavorando, insieme ai poliziotti della Mobile, per cercare di ricostruire la situazione e capire perchè il bimbo abbia ingerito del metadone. Non c'è la certezza che sia stato il metadone la causa della morte del bambino, ma sicuramente è una presenza anomala. Sul suo corpo non c'erano segni di maltrattamenti e di violenza e il piccolo non aveva malformazioni o patologie gravi. I genitori del bimbo, una 36enne e un 37enne avevano avuto in passato problemi di tossicodipendenza ma non risulta che fossero in cura al Sert, dove viene somministrato il metadone alle persone dipendenti da eroina o da cocaina.