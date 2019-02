Maxi blitz al Parco Ducale, sequestri di droga: due nigeriani verranno rimpatriati con un volo charter

Nel pomeriggio di ieri, 6 febbraio, carabinieri, polizia e agenti della Municipale hanno effettuato alcuni controlli all'interno del parco Ducale, l'area verde più grande della città di Parma. Nel corso dei controlli i militari, scesi in campo per la retata insieme al Sos, il quinto reggimento di Bologna e con le unità cinofile, sono stati sequestrati 250 grammi di marijuana, scovati dai cani in un'area del parco, vicino all'ingresso della Corale Verdi. Diversi stranieri sono stati controllati: per due di loro, senza documenti ed irregolari sul territorio, sono scattate le pratiche per l'espulsione. Sono stati trasportati al Cpr di Potenza e nel fine settimana verranno rimpatriati forzatamente tramite un volo charter con direzione Nigeria.