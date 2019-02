Blitz al parco Falcone Borsellino: i volontari trovano droga e coltelli

Ieri, 12 febbraio, i volontari dell’associazione della polizia di stato durante il servizio all’interno del parco Falcone e Borsellino hanno rinvenuto 120 grammi di hashish divisa in piccoli panetti pronti per lo spaccio. Vicino al luogo in cui è stata trovata la droga c'erano anche due coltelli semi sotterrati dei quali uno di grosse dimensioni. Quanto rinvenuto è stato posto sotto sequestro dal personale della volante inviato dalla centrale radio del 113. Alcuni residenti fruitori del parco hanno espresso il loro ringraziamento per gli sforzi sia all’assessore alla sicurezza Cristiano Casa sia al questore Gaetano Bonaccorso. Il servizio dell’associazione proseguirà nel tempo anche nelle altre aree verdi.