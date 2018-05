Blitz alla scuola Bottego durante un allenamento: rubati cellulari e un'auto

Sono entrati all'interno della palestra dopo aver rotto un vetro ed hanno rubato tutto quello che sono riusciti ad arraffare mentre alcuni giovani tra i 18 e i 20 anni di stavano allenando: portafogli, cellulari e anche un'automobile, che era parcheggiata in cortile. Si tratta di una Polo di uno dei ragazzi, le cui chiavi erano nel suo giubbotto. I giovani, che fanno parte di una squadra amatoriale di basket, si stavano allenando, come ogni martedì sera. Alla fine dell'allenamento si sono accorti che dagli spogliatoi era sparito quasi tutto, perfino le chiavi dell'auto. I malviventi le hanno prese e sono fuggiti con la macchina. Dopo il raid vandalico dell'altra notte una nuova incursione che ha portato ad un bottino più consistente rispetto a quello della prima azione. Sul posto le forze dell'ordine hanno effettuato un sopralluogo: le indagini sono in corso per risalire ai responsabili.