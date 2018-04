Blitz antidroga al Parco Ducale e al Parco Falcone: sequestrati 110 grammi tra hashish e marijuana

Continuano i controlli antidroga dei carabinieri di Parma che, anche nella giornata di ieri, 23 aprile, hanno perlustrato le zone più a rischio della città ed in particolare i più grandi parchi cittadini. L'attività è stata supportata dall'Unità Cinofila che, come sempre in questi casi, è stato fondamentale per la buona riuscita dell'operazione. Il risultato dell'attività di controllo è stato il sequestro di 65 grammi di marijuana e di 50 grammi di hashish: la droga è stata trovata tra il parco Falcone Borsellino ed il Parco Ducale, due zone molto frequentate dagli spacciatori. Il susseguirsi di blitz di questo tipo ha probabilmente portato i pusher a cambiare modalità per nascondere la droga. Al parco Borsellino sono stati sequestrati 25 grammi di marijuana e 25 grammi di hashis: erano nascosti sotto ad una siepe. Al Parco Ducale invece i carabinieri hanno trovato 40 grammi di marijuna e 25 di hashish: erano nascosti sottoterra nei pressi di una siepe. Il fiuto dei cani antidroga però non ha fallito. Nel corso dei controlli sono anche stati segnalate quattro persone come assuntrori di droga.