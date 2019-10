Blitz dei poliziotti nelle scuole con i cani antidroga: sequestrata hashish e marijuana

Blitz antidroga dei poliziotti delle Volanti della Questura di Parma nella mattinata di oggi, mercoledì 23 ottobre, nelle scuole di Parma, in corrispondenza dell'orario di inizio delle lezioni. L'operazione, portata avanti anche con l'ausilio di due nità Cinofile arrivate da Bologna, si è rivolta al controllo degli studenti che frequentano l’istituto CIOFS-FP, nella zona di via Saffi e l'istituto Forma Futura di via Spezia. Gli agenti sono entrati nelle classi con i cani alla ricerca di sostanze stupefacenti, per prevenire l'utilizzo di droga tra i giovani e i giovanissimi. I poliziotti hanno sequestrato hashish e marijuana all'interno degli istituti scolastici.

I controlli, che verranno ripetuti nei prossimi giorni, sono finalizzati alla prevenzione del consumo e dello spaccio di sostanze stupefacenti nello zone limitrofe agli istituti scolastici: nel corso dell'operazione sono state impiegate 3 pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine, due Volanti della Questura e due unità cinofile di Bologna. I controlli si sono estesi anche nella zona di viale Maria Luigia e nel quartiere Oltretorrente: un giovane 18enne è stato segnalato come consumatore poichè trovato in possesso di hashish. Lo stesso ragazzo, che aveva un coltello a serramanico, è stato denuciato per possesso di oggetti atti ad offendere.