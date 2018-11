Blitz antidroga dei poliziotti nelle scuole: trovati marijuana e hashish in classe

Blitz nella mattinata di oggi, martedì 6 novembre all'interno di alcune scuole cittadine, tra le quali l'Istituto d'arte Toschi. I poliziotti delle Volanti sono entrati insieme ai cani dell'Unità Cinofila di Bologna all'interno delle aule scolastiche per verificare l'eventuale presenza di sostanze stupefacenti. Secondo le prime informazioni le perquisizioni avrebbero dato esito positivo: in alcune aule infatti sarebbe stata trovata droga, in particolare marijuana e hashish.