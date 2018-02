Blitz antidroga in Oltretorrente, sorpreso mentre vende cocaina a tre operai: 27enne denunciato

Nuova retata dei carabinieri di Parma contro lo spaccio di sostanze stupefacenti nella zona di via dei Mille, dove il blitz di venerdì sera ha portato all'arresto di due giovanissimi pusher e alla segnalazione di otto persone come consumatori di droga. I militari hanno visto una scena sospetta e sono intervenuti: un'auto utilitaria, infatti, si è fermata di fianco ad un giovane in piazzale Santa Croce: dopo lo scambio di qualcosa il giovane aveva messo delle banconote nel portafogli. A questo punto i carabinieri sono intervenuti ed hanno colto in flagranza sia il pusher che i consumatori, che hanno cercato di lanciare l'involucro a terra. I militari lo hanno recuperato: conteneva due grammi di cocaina: per i tre giovani operai è scattata la segnalazione in Prefettura e per il conducente delll'auto il ritiro della patente. Il giovane pusher 27enne, incensurato, è stato denunciato per spaccio di sostanze stupefacente; sono stati anche sequestrati i 60 euro, frutto della vendita della droga. Grazie alla collaborazione del gruppo 'Oltretutto Oltretorrente' poi i militari sono riusciti a recuperare 30 grammi di droga, nascosta tra le siepi di viale dei Mille.