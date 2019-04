Blitz in una casa di via Musini, sequestrato oltre un chilo di marijuana e coca: due arresti e tre denunce

Era ormai diventato il punto di riferimento di numerosi pusher in bicicletta che, dopo essersi riforniti, si muovevano per il quartiere Oltretorrente e spacciavano ai numerosi clienti cocaina e marijuana. Un appartamento di via Musini era diventato il covo di cinque spacciatori nigeriani: il blitz dei poliziotti dell'Antidroga della Squadra Mobile di Parma ha permesso di stroncare un grosso traffico di sostanze stupefacenti. Due giovani, di 27 e 31 anni, sono finiti in manette mentre per altri tre nigeriani, di 27, 28 e 25 anni, è scattata una denuncia per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L'indagine è nata dopo le segnalazioni di alcuni cittadini, residenti vicino a via Musini, che hanno riferito ai poliziotti di assistere quotidinamente a via vai sospetti di giovani extracomunitari. Da quel momento in poi gli agenti hanno tenuto sotto controllo la situazione, verificando la presenza di numerosi giovani in bicicletta che si recavano all'interno dell'appartamento per poi uscirne poco dopo.

Il blitz, che è stato effettuato ieri, ha permesso di effettuare una perquisizione domiciliare: tre nigeriani sono stati arrestati ed altri tre denunciati. In particolare il 27enne I.J arrestato è stato trovato in possesso di 27 grammi di marijuana, custoditi all'interno di involucri di cellophane messi all'interno di un barattolo di vetro e di 12 grammi di cocaina, già divisi in 12 ovuletti, pronto per lo spaccio. Nella stanza in uso al 31enne A.D. è stato trovato più di un chilo di marijuana, oltre a 3 grami di cocaina e quasi 600 euro in contanti. Nelle stanze degli altri indagati, poi denunciati, è stata trovata altra 'erba', oltre ad un bilancino di precisione e quasi mille euro in contanti.