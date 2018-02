Blitz antidroga con i cani in Oltretorrente e nelle scuole superiori

Una grossa operazione di polizia è in corso da questa mattina, martedì 6 febbraio, a Parma in varie zone della città. Il blitz è scattato alle 8.30 in piazzale Barbieri, luogo centrale per gli studenti delle superiori delle scuole che si trovano in Oltretorrente. I controlli sono stati effettuati con l'ausilio dei cani dell'unità cinofila proveniente da Bologna. Gli agenti, che si sono mobiltati in gran numero, hanno portato avanti i controlli in diversi Istituto scolastici della città: all'Itis Leonardo da Vinci e in altre scuole del circondario di via Toscana. Prima delle 9 diversi mezzi di polizia, camionette e auto, si sono radunate in piazzale Barbieri: con i cani gli agenti hanno fatto dei controlli anche in strada. Lo scopo è il contrasto allo spaccio in quartiere e lo spaccio, la presenza ed il consumo di sostanze stupefacenti all'interno delle scuole superiori.