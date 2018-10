Blitz contro il lavoro nero: sospesa l'attività di un ristorante di via Emilio Casa

Controlli dei carabinieri di Parma per contrastare il fenomeno del lavoro nero e per verificare la regolarità delle attività aperte al pubblico, bar e ristoranti. Nella giornata di ieri i militari, insieme al Nucleo ispettorato del lavoro e al Nucleo antisofisticazioni hanno portato a termine diversi interventi: in particolare sono stati controllati un bar in via dei Mille e una pizzeria in via Caselli. In entrambi i casi è stata contestata la mancanza dell'attestato di alimentarista. All'interno di un ristorante di via Emilio Casa invece i militari hanno individuato due lavoratori in nero: è stata contestata la violazione dell'articolo 14 del decreto legislativo 81/08 che prevede la sospensione dell'attività imprenditoriale e una multa di 2 mila euro.