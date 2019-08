Blitz contro l'abusivismo nei mercati: sequestrate 30 borse contraffatte

Controlli contro l'abusivismo commerciale a Parma, all'interno di alcuni mercatini rionali e davanti a supermercati. La Questura di Parma ha partecipato infatti all'Action Day nazionale, lanciato per contrastare l'abusivismo commerciale e la contraffazione. Nella nostra città i poliziotti della Divisione Polizia Amministrativa, insieme alla polizia Locale, hanno controllato il mercato del quartiere Montanara. Un cittadino straniero, che stava per allestire un 'banchetto' abusivo con la propria merce, è scappato appena ha visto i poliziotti ed ha abbandonato a terra i prodotti contraffatti.

Nove borse di varie marche sono state sequestrate. Davanti alla coop del Montanara, poi, gli agenti hanno identificato un commerciante ambulante che, invece che svolgere l'attività in maniera itinerante, aveva esposto la merce proprio davanti al market. Nel corso di alcuni controlli all'interno del mercatino di via Traversetolo uno straniero è scappato alla vista degli agenti, lasciando a terra la merce che stava per vendere. Si tratta di 18 borse da donna di varie marche, che sono state sequestrate. Davanti alla Conad di via Venezia invece è stato fermato un uomo che vendeva merce senza avere la licenza di commercio: i prodotti sono stati sequestrati mentre il commerciante abusivo è stato sanzionato con una multa. I controlli proseguiranno nei prossimi giorni.