Blitz contro lo spaccio in Oltretorrente e San Leonardo: passati al setaccio quartieri e negozi

Controlli a tappeto delle forze dell'ordine nei luoghi più a rischio per lo spaccio di sostanze stupefacenti e in alcuni esercizi commerciali in Oltretorrente e nel quartiere San Leonardo, dove già in altre occasioni gli agenti avevano identificato persone con precedenti penali o clienti dei pusher. Nel pomeriggio di ieri, 21 agosto, numerose pattuglie delle Volanti della Questura di Parma hanno perlustrato i due quartieri ed alcune vie e parchi all'interno dei quali i pusher si trovano spesso a vendere droga. Il blitz, che è durato fino alle prime ore della serata, ha visto il controllo di numerosi locali: insieme alla polizia Municipale e agli addetti dell'Ispettorato del Lavoro si è proceduto al controllo sulla regolarità delle licenze e dei contratti ai lavoratori. Nella zona di via dei Mille e al parco Ducale sono state sequestrate sostanze stupefacenti, hashish e marijuana.